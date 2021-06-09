Kripto paralar, dünyada gündemde kalmaya devam ediyor. Yapılan açıklamalar sonrası özellikle Bitcoin değer kaybetmeyi sürdürüyor.

Uzmanlar, düşüşte kurumsal ilginin etkili olduğunu belirtiyor.

"Spekülatif eylemlerden dolayı düşüş var"

Karatay Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Ali Osman Çıbıkdiken, ''Pek çok kurumsal yatırımcı portföylerinde kripto varlıkları bulundurmak istiyor ve bunları tabi ki ucuza mal etmek istiyor. Bitcoin'in 60 bin dolardan şu duruma gelmesindeki temel nedenin bu tarz spekülatif eylemlerden olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

Düşüş devam eder mi?

60 bin doların üstüne çıkan Bitcoin fiyatları 35 bin dolara kadar geriledi.

Dr. Ali Osman Çıbıkdiken, "Kripto paralar düşmeye devam edecek mi?" sorusunu da şöyle yanıtladı:

''Bitcoin ile ilgili daha da düşüş olur mu beklentisi zaten kendi içerisinde bir psikolojik hava yaratacağından insanlar kripto paralarını satarsa fiyatı düşer. Bitcoin'i elinde bulundurmak isteyenlerin sayısı artıkça da kripto paraların değeri artacak.''

Uzmanlara göre dijital okur-yazarlığı olmayan yatırımcıların kripto piyasasına girmesini riskli buluyor.