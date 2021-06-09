Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Türkiye Sigorta Birliğinin Genel Kurulu'na video konferans yöntemiyle katıldı.

Bakan Elvan, "Finansal sektörümüzde bankacılık sektörünün payı yüzde 85’in üzerindeyken, sigortacılık sektörünün aldığı pay sadece yüzde 4,5 seviyesinde" dedi.

"Kamu tarafı olarak biz hazırız, gereken adımı atarız"

Avrupa'da bu oranın yüzde 20 olduğunu söyleyen Elvan, son 20 yılda sigortacılık sektöründe atılan adımların önemine değindi.

Elvan konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ulaşamadığımız çok ciddi bir potansiyel var. Bu potansiyeli de ekonomiye kazandırmak için ne yapmak gerekiyorsa kamu tarafı olarak biz hazırız, gerek yapısal gerekse idari düzenlemelerle sektörün önünü açacak her türlü yapıcı adımı atmaya da kararlıyız."

"Sigortacılık dijitalleşmeli"

Sektörden beklentilerini de şu sözlerle dile getirdi:

"Özellikle dijital alanda yaşanan önemli gelişmeleri de mutlaka dikkate almamız gerekiyor. Sigorta Bilgi Merkezi’nin dijital hizmetlerin gelişiminde tarafsız ilkeli yönetimiyle sektöre büyük katkı sağlamasını bekliyoruz."

Bireysel emeklilik şirketlerinin fon büyüklüğünün 183 milyar lirayı aştığını belirten Elvan, "Otomatik Katılım Sistemi'yle birlikte katılımcı sayısı da 13 milyonu buldu. Devletimiz 2013'ten bu yana Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) yüzde 25 destek sağlayarak, sektörün istikrarlı bir şekilde büyümesine katkıda bulundu. Örneğin geçen sene BES'e devletçe verdiğimiz katkı tutarı 5,1 milyar liraya ulaştı" dedi.

"Sektörün her zaman yanındayız"

Türkiye'nin hızla hayata geçirdiği dev projelerde de sigorta sektörünün sağladığı güvenceleri görmekten son derece mutluluk duyduklarını belirten Elvan, sektörün, ekonominin geneli için sağladığı itici güce ilişkin göstergeler hakkında da bilgi vererek, şöyle devam etti:

"Sağlanan teminat 130 trilyon lira ile milli gelirin 26 katına ulaşmış durumda. Geçtiğimiz sene sektörde 262 milyar liralık fon oluşturuldu. Sigortacılık sektörümüz, geçen yıl 44 milyar liralık tazminat üstlenerek, halkımızın ve işletmelerimizin zor zamanlarında yanlarında oldu."

Elvan, Malatya, Elazığ ve İzmir'deki depremlerde, ülkenin çeşitli bölgelerinde yaşanan sel felaketlerinde ve koronavirüs salgını sürecinde kritik roller üstlenen sigortacılık sektörünün, her zaman yanında olduklarını söyledi.

18 yaş altına BES imkanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "Ekonomi Reform Programı"nda da sigortacılık sektörüne özel bir önem verildiğini anımsatan Elvan, BES'in kapsamını genişletip, yurt içi tasarrufları artırmak amacıyla 2 temel adım attıklarını söyledi.

Elvan, bu kapsamda 18 yaş altı çocukları adına birikim yapmak isteyen ebeveynlerin artık BES'te birikim yapabileceklerini ve BES dışında özel emeklilik hizmeti veren sandık, vakıf ve benzeri kuruluşlar nezdindeki birikimlerin BES'e aktarılabilmesinin de mümkün kılındığını hatırlattı.

Bakan Elvan, katılım sigortacılığı konusunda yasal düzenlemelerin tamamlandığını da hatırlattı.