18 yaş altındakileri Bireysel Emeklilik Sistemi'ne (BES) dahil eden düzenlemede yeni bir çalışma gündemde....

Çalışmaya göre BES'te biriken fonlar eğitim, askerlik ya da evlilikte kullanılabilecek.

Evlilik, askerlik ve eğitim amacıyla biriktirilen fon kullanılabilecek

İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Onursal Başkanı Turusan Bağcı, düzenlemeyle, sistemde kalanların devlet desteğinin yüzde 60'ını almaya hak kazanacağını ifade ediyor.

"8 yaşında bir çocuk için sisteme girdiniz, 10 yıl ödediniz 18 yaşına geldi. O zaman ne oldu? Devletin verdiği yüzde 25 katkının yüzde 60'ını artık 18 yaşında öğrencimiz gencimiz hak etmiş oluyor.''

Birkaç yıl içinde 1,5 milyon gencin dahil olması bekleniyor

Vatandaşlar düzenlemeyi faydalı buluyor.

Sektör temsilcileri birkaç yıl içinde 1,5 milyon gencin sisteme dahil olacağını ifade ediyor.

10 yıl içinde de fonun 32 milyon liraya ulaşması bekleniyor.

