Türkiye Sigorta, ülkenin geleceği açısından büyük önem taşıyan stratejik yatırımlara sigorta desteği sağlamaya devam ediyor.

Bu kapsamda şirket, Sakarya Gaz Sahası’ndaki Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni doğal gaz keşfine gelecek yılın nisan ayına kadar 738 milyon TL değerinde teminat sağladı.

"Türkiye'yi dünya enerji liginde daha da yukarı taşıyacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, eylül ayındaki birleşmeyle birlikte Türkiye Sigorta olarak ilk poliçeyi, Tuna-1 kuyusu için yaptıklarını hatırlattı.

Benli, "Ne mutlu bize ki, Tuna 1 kuyusu sonrasında sigorta güvencesi sunduğumuz ve Sayın Cumhurbaşkanımızın müjdelediği Amasra-1 kuyusunda da doğal gaz keşfi yapıldı. Fatih sondaj gemimizin aramaları sonrasında 135 milyar metreküp doğal gaz keşfi yapılan Sakarya Gaz Sahası’ndaki Amasra-1 kuyusuna olası risklere karşı 738 milyon TL değerinde teminat sağlıyoruz. Türkiye'yi dünya enerji liginde daha da yukarı taşıyacak; kendi milli kaynaklarımızla enerji üretebilmemize katkı sağlayacak bu yeni keşfin tüm milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

"Ülkemizin stratejik alanlardaki tüm yatırımlarına teminat vermeyi sürdüreceğiz"

Benli, Amasra-1 kuyusundaki yeni keşifle birlikte bölgedeki toplam rezervin 540 milyar metreküpe ulaştığını, bu durumun Türkiye'yi dünya enerji liginde daha da yukarı taşıyacağını ve kendi milli kaynaklarıyla enerji üretebilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Böylesine önemli bir konuda Türkiye Sigorta olarak yer almaktan gururlu olduklarını vurgulayan Benli, "Biz ülkemizin stratejik alanlardaki tüm yatırımlarına teminat vermeyi sürdüreceğiz. Bu, bizim için en öncelikli konulardan biri. Hem kapasitemizi hem gücümüzü arttırarak Türkiye’nin yerli ve milli duruşunda yerimizi alacağız. Türksat uyduları, Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemileri, Oruç Reis Gemisi ve Tuna 1 kuyusu teminatlarımızın ardından, ülkemiz için büyük bir müjde olan Amasra-1 kuyusuna da tüm gücümüzle destek olmaktan mutluyuz. Türkiye Sigorta ailesi olarak ülkemizin geleceği için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Müjdeyi Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta Cuma günü Filyos Limanı Açılışı ve Doğalgaz İşleme Tesisleri Temel Atma Töreni'nde yaptığı konuşmada, yeni bir müjdeyi daha paylaşmıştı.

Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküplük yeni bir doğal gaz keşfi daya yaptığını açıklamıştı.

Böylece Karadeniz'deki toplam gaz keşfinin 540 milyar metreküpe ulaştığını ifade eden Erdoğan, "Amasra-1 kuyusunun çevresindeki yeni aranma ve sondajlama çalışmalarımız sürüyor. Durmak yok yola devam, inşallah bu bölgeden yeni müjdeli haberler bekliyoruz." demişti.