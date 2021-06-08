Haber Giriş: 8 Haziran 2021 Salı 10:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nakdi ücret desteği mayıs ödemeleri başladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri bugün yapılacak.
Mayıs ayına ilişkin nakdi ücret desteği ödemeleri, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilecek.
Sistemde IBAN bilgisi eksik veya hatalı olanlar ise ödemelerini PTT aracılığıyla alacak.
Etiketler: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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