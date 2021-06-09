Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi tören düzenlendi.

Caparov'un bulunduğu makam aracını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, giriş kapısına kadar eşlik etti.

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Beştepe’de resmi törenle karşılanıyor. https://t.co/tJHIqv54c1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 9, 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgız mevkidaşını kapıda karşıladı

Yoğun yağmurda gerçekleşen törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov'u giriş kapısında karşıladı.

[Fotoğraf: AA]

Erdoğan ve Caparov'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, iki ülke milli marşları çalındı, 21 pare top atışı yapıldı.

Caparov, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "merhaba asker" diyerek selamladı.

[Fotoğraf: AA]

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Daha sonra birbirlerine heyetlerini takdim eden Erdoğan ve Caparov, merdivenlerde Türkiye ve Kırgızistan bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

[Fotoğraf: AA]

Baş başa görüşmeye geçildi

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Caparov'a eşlik eden üst düzey heyette ise Kırgız bakan ve askeri yetkililer yer aldı.

Törenin ardından Erdoğan ve Caparov baş başa görüşmeye geçti.

[Fotoğraf: AA]

Ortak basın toplantısı düzenleyecekler

İki lider baş başa görüşmenin ardından Türkiye-Kırgızistan Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi 5'inci toplantısına katılacak.

Türkiye ve Kırgızistan arasında imzalanacak anlaşmalardan sonra Erdoğan ve Caparov ortak basın toplantısı düzenleyecek.

[Fotoğraf: AA]