Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Aybüke öğretmeni andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 yıl önce Batman Kozluk'ta şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın anısına yaptığı paylaşımında, "Aybüke Yalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütünün saldırısında 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.
Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Tayini Batman Kozluk’a çıktığında “bayrağımızın olduğu her yer bizim” demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu. Aybüke Yalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek. Mekanın cennet olsun kızım." dedi.
Tayini Batman Kozluk’a çıktığında “bayrağımızın olduğu her yer bizim” demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu.#AybükeYalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 9, 2021
Mekânın cennet olsun kızım... pic.twitter.com/6reBlqEWN9
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