Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batman'ın Kozluk ilçesinde terör örgütünün saldırısında 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'ı andı.

Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Tayini Batman Kozluk’a çıktığında “bayrağımızın olduğu her yer bizim” demiş, o bayrağa duyduğu aşkla görevinin başına gitmişti. O bayrak uğruna şehit oldu. Aybüke Yalçın evladım, ömrünün baharında seni bizden ayıran hainlerle mücadelemiz sürecek. Mekanın cennet olsun kızım." dedi.