İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Gündeminde Marmara Denizi'nde etkili olan deniz salyası vardı. İyi Parti Genel Başkanı Akşener, müsilaj sorunun giderilmesi için yapılacak çalışmalara destek olacaklarını söyledi. "Doğa için tavizimiz yok" dedi.

"Marmara Denizi’ne dökülen atık suların, bir kısmı değil tamamının, ileri biyolojik arıtmadan geçmesi gerekiyor. Bunun için, merkezi yönetim olarak, hızlı bir şekilde yerel yönetimleri destekleyin. gerekirse kamulaştırmaya gidin"

Deniz salyasına çözüm önerileri

Akşener, müsilaj sorunu için önerilerini tek tek sıraladı. İleri biyolojik arıtma tesislerinin kurulması çağrısını yaptı.

“Vakit kaybetmeden ‘iyi tarım’ uygulamalarına geçin, gübre, kimyasal ve ilaç kullanımının azaltılmasını sağlayın. Şehir şebekelerinde, yalnızca ön arıtma yapılan suyun, park ve bahçe sulamalarında kullanılarak, denize dökülmesini kısıtlayın. Denizlerimizdeki dip hayatına zarar veren, trol tipi avcılığa karşı yaptırımları arttırın”