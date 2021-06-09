Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Verimlilik Vakfınca ATO Congresium'da düzenlenen "Uluslararası Verimlilik ve Teknoloji Fuarı"na konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileterek sözlerine başlayan Oktay, fuar katılımcılarına da başarılar diledi.

Oktay, ekonomik büyümede istikrarın korunmasının, teknolojik ilerlemeye ve sürdürülebilir verimlilik artışlarına bağlı olduğunu belirterek, "Verimliliği en basit şekliyle, her alanda mümkün olan en düşük kaynak harcaması ile olabilecek en yüksek sonucu elde etmek olarak tanımlayabiliriz" dedi.

"Kamu ve özel sektörde verimliliği artırmak yenilikçi ve kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla sağlanabilir"

Oktay, yaşanan teknolojik dönüşümün vatandaşların, iş insanlarının ve karar alıcıların proaktif bir şekilde uyum sağlamalarını gerektiren dinamik bir süreç olduğunu belirterek, "Çağımızda artık ülkelerin uygarlık düzeyleri kişi başına kullanılan bilgi miktarından tutun da, akıllı cihaz kullanım oranlarına, sosyal medya kullanımından, geniş bant altyapılarının yaygınlık durumuna ve e-Devlet kullanıcı sayılarına kadar teknoloji odaklı parametrelerle ölçülür hale gelmiştir" dedi.

Özel sektör açısından rekabetçiliğin, teknolojinin sağladığı azalan maliyetler, hızlanan network imkanları, yeni müşteri ve pazarlara daha kolay erişim gibi avantajlarla mümkün olabileceğini aktaran Oktay, "Hem kamuda hem de özel sektörde verimliliği artırmak ancak geleceğin de ötesini görebilen politikalarla, yenilikçi ve kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla sağlanabilir" diye konuştu.

"1239 adet Ar-Ge merkezi, 79 Teknopark kurduk"

"Salgın döneminde bile yatırım, istihdam, üretim ve ihracat döngüsünü daha hızlı döndüren sanayicilerimiz ve sanayi odalarımız, babayiğit girişimcilerimiz burada. Fikirleriyle kalkınma ve gelişimimize ışık tutan startup sahibi gençlerimiz, yarınlara dair hayalleri olan çocuklarımız burada. İleri teknoloji dediğimiz şey bizim için ileride ya da uzakta değil; işte tüm paydaşlarıyla burada. Hiç şüphesiz daha alacak çok yolumuz, aşacak zorlu yokuşlarımız var. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde 1239 adet Ar-Ge merkezi, 79 Teknopark kurmuşuz, bunun kat be kat fazlasını kurmak için çalışacağız"

"750 Savunma Sanayi projesi yürütüyoruz"

"60 milyar dolarlık hacmin üzerinde 750 Savunma Sanayi projesi yürütüyoruz, bu sayıyı da proje hacmini de yükseklere taşıyacağız" diyen Oktay, 805 kuruma ait kamu hizmetinin e-Devlet üzerinden vatandaşlara sunulduğunu, bu sayının da yerel yönetimler ve özel sektörün de dahil edilmesiyle daha da artırılacağını ve büyük verinin analiziyle karar alma süreçlerine katkı sağlanacağını vurguladı.