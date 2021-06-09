Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ders Aletleri Yapım Merkezi'nde "Benim Oyun Sandığım" Erken Çocukluk Eğitimi Setlerinin Filistinli çocuklara gönderilmesi dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Selçuk, törende yaptığı konuşmada, geçtiğimiz günlerde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarının herkesi derin acılara boğduğunu belirterek, Filistinli şehitler için tüm İslam alemine taziyelerini ilettiğini dile getirdi.

Filistin'in, tüm insanlığın meselesi ve kanayan bir yarası olduğuna işaret eden Selçuk, herkesin Filistinliler ve Filistinli çocuklar için neler yapılabileceği konusunda daha fazla duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

[Fotoğraf: AA]

"Çocukların eğitimine gerçekten büyük katkı sağlıyor"

Filistinli çocuklara oyun sandığı gönderme kararı aldıklarını söyleyen Selçuk, şunları kaydetti:

"Milli Eğitim Bakanlığının kendi ürünlerinden oluşan bir sandık bu. İçindeki materyaller bilim insanları tarafından özel olarak seçildi ve çocukların gelişim düzeyleri dikkate alınarak oluşturuldu. Benim Oyun Sandığım seti, bizim sahada deneme imkanı bulduğumuz çok pratik bir sandık ve çocukların eğitimine gerçekten büyük katkı sağladığını düşünüyoruz.

Bu eğitim setinin içinde 31 ayrı materyal, 52 farklı ürün var. Sandığın üretimi, hazırlanması tamamen burada yapıldı. Oyun sandığının içinde 'Bir Şeyden Çok Şey' kitabı, boya seti, büyüteç, dama taşları, geçmeli birim küpler, geometri tahtası, kale yapı blokları, kırtasiye seti, ksilofon, oyun halısı, eşleştirme kartları, oyun hamuru ve birçok oyuncak mevcut."

Selçuk, bunların bir çocuğun hayallerini süsleyen ve eğitimine katkıda bulunacak materyaller olduğunun altını çizerek, "Bin adet hazırlanan bu sandıklara Türk ve Filistin bayrağı, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlığımızın Türkçe ve Arapça mesajları da yerleştirildi. Ayrıca 'Benim Oyun Sandığım' içindeki materyallerin amacını açıklayan, çocuk gelişimi konusunda aileleri bilgilendiren rehberimiz de var. Bu rehber Türkiye Cumhuriyeti'nin mesajlarını da içeriyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu

Bakan Selçuk, Filistinli çocuklara Arapça ve Türkçe olarak sandıklarda gönderilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını okudu.

Erdoğan'ın mesajında, şu ifadeler yer aldı:

"İstikbalimizin mimarı sevgili evladım. Sokaklarından bal ve gül akan Filistin zor günler yaşıyor. İşgalin, yıkımın, bombaların altında çocuk olmanın güçlüğünü biliyoruz. Türk milleti olarak bizler uzakta değil hemen yanı başındayız. Oyun oynamaktan, hayal kurmaktan, hayallerin için mücadele etmekten lütfen vazgeçme.

Zulmün karanlığı ne kadar koyu olursa olsun, şafağın aydınlığına karşı duramaz. Sokaklarda özgürce koşturacağın, gökyüzüne korkusuzca bakacağın günler muhakkak gelecek. Doğan gün umuttur çocuğum, yüzünü güneşe dön. Aklımızdasın, gönlümüzdesin, dualarımızdasın. Sevgiyle gözlerinden öpüyorum."

Bakan Selçuk, daha sonra bin özel materyal setinin bulunduğu tırı yolcu etti.