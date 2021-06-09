CHP Genel Merkezi'nde, belediyelerin karnesinin değerlendireceği Gaziantep kampı öncesinde hummalı bir çalışma var.

CHP’li belediyeler Gaziantep’te 18-20 Haziran arasında kampa girecek.

Belediyeler mercek altında

Kamp öncesi Genel Merkez belediyelerin çalışmalarına ilişkin rapor istedi.

Belediyeler; harcama, ihale ve gelir-gider tablosunu kalem kalem Genel Merkez'e sunmaya başladı.

Raporlar genel başkan yardımcıları tarafından incelenecek. Kamp öncesi Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunulacak.

Kampta daha önceki performans karneleri de masaya yatırılacak.

Müsilaj raporu hazırlayacaklar

Kıyı kesimlerinde bulunan büyükşehir ve ilçe belediyelerinden de müsilaj konusunda proje istendi. Deniz salyasını önlemek için harekete geçen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ortaklaşa yapılacak olan projeler de değerlendirilecek. Bilim insanlarının görüşleri de kampta ele alınacak.

Partili belediyeler için "Yerel Yönetimler Politika Belgesi" hazırlanacak

Gelir desteğine ihtiyaç duyan belediyeler için çözüm önerileri sunulacak.

Genel Merkez, belediye başkanlarının sorunlarını da dinleyecek.

Kampın ardından "Yerel Yönetimler Politika Belgesi" hazırlanacak.