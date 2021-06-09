Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığınca ikincisi düzenlenen Kudüs İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Kudüs meselesiyle ilgili müzakere yapmanın elzem olduğunu söyledi.

2018'de İstanbul'da Uluslararası Kudüs Zirvesi yaptıklarını hatırlatan Erbaş, şöyle devam etti:

"Faydalı sonuçları oldu. Orada aldığımız kararlarla Kudüs ziyaretlerini yoğunlaştırmayı planladık. Kudüs davasını ilmi, akademik ve uluslararası düzeyde daha güçlü savunmanın istişaresini yaptık. Bu bağlamda Müslüman ülke ve topluluklarla daha sıkı çalışma kararı alındı ve bu süreçte beraber çalışmalar yaptık. Hac ve Umre Genel Müdürlüğü bünyesindeki Umre Hizmetleri Daire Başkanlığımızın ismini Umre ve Kudüs Daire Başkanlığı olarak değiştirdik, görev ve çalışmalarını bu şekilde yapılandırdık."

[Fotoğraf: AA]

"Kudüs'e sahip çıkma ve terör devleti İsrail'in karşısında yer alma noktasında önemli bir istişare toplantısı oldu"

TDV mensuplarının İsrail'in ramazan ayında Filistinlilere yönelik saldırısı sonrasında Gazze'ye giderek Müslümanların yanında yer aldığını bildiren Erbaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kudüs ve Filistin konusunda bilincimizi canlı tutmak için vaaz, hutbe ve açıklamalarımız devam ediyor. Yılda birkaç kez 90 bin camimizde hutbe irat ediyoruz. Filistin Alimler Birliği heyetiyle Miraç Gecesinin olduğu haftayı 'Kudüs Haftası' olarak ilan ettik ve etkinlikler yaptık. İşgalcilerin son saldırıları münasebetiyle bayram öncesi Müslüman ülke ve toplulukların dini liderleriyle olağanüstü bir toplantı yaptık. 60 kadar ülkeyle dijital ortamda Kudüs'e sahip çıkma ve terör devleti İsrail'in karşısında yer alma noktasında önemli bir istişare toplantısı oldu."

"Onların sesi çıkmıyor diye biz de oturmayacağız"

Erbaş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çeşitli İslam ülkelerinin sesinin çıkmaması bizi üzüyor ama onların sesi çıkmıyor diye biz de oturmayacağız. Dünyayı uyaracak, Müslümanları uyandıracak mesajlar vermemiz lazım."

[Fotoğraf: AA]

"Kudüs özgür oluncaya kadar ne yapsak azdır"

Birincisini düzenledikleri Kudüs İstişare Toplantısı'nda Kudüs'le ilgili çalışmaları tek çatı altında toplama ve koordineli bir şekilde yapma noktasında karar aldıklarını aktaran Erbaş, Filistin'le ilgili ihtiyaç odaklı komisyonlar kuracaklarını altını çizdi.

İsrail'in son saldırıları üzerine daha çok Yahudi ve Hristiyanlardan oluşan 125 dini lidere mektup yolladıklarını hatırlatan Erbaş, "Kudüs özgür oluncaya kadar ne yapsak azdır" dedi.

Toplantıya, çok sayıda akademisyen, uzman ve gazeteci de katıldı.