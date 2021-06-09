İcra memurları, Thodex’in kurucusu Fatih Faruk Özer’in Kocaeli’de bulunan evine polis ve çilingir eşliğinde gidiyor.

Thodex kripto para borsasına ilişkin soruşturma kapsamında, Faruk Fatih Özer’in tedbir konulan banka hesabındaki 30 milyon TL'si ve Kocaeli'deki evi için haciz kararı verildi.https://t.co/EZyRHxUMpi pic.twitter.com/HxbyixupwU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 9, 2021

Ekipler evde ilk olarak tespitler yapacak. Ve ardından da bu tespitlere yönelik haciz işlemlerinin başlaması bekleniyor.

Öte yandan Özer’in 30 milyon liralık kişisel hesabına da tedbir konulmuştu. Buna yönelik de bir haciz işleminin başlandığı öğrenildi.

Ayrıntılar geliyor...