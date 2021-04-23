İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Şu anda maliyetinin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız. Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Tabii bu olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki tedbirler ve ihtiyati tedbirler alındı."

"Şahsın bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu."

"Zannediyorum 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunmuş Arnavutluk'a girerken. Onu da biliyoruz, onu da oradan teyit ettik."

Ayrıntılar geliyor...