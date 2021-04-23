Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 17:17Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Thodex'in kurucusunun bankalardaki parasına el konuldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer'in bankalardaki 31 milyon lirasına el konulduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Thodex soruşturmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
"Şu anda maliyetinin ne kadar olduğunu bilmemekle birlikte burada bir olayla karşı karşıyayız. Günler geçtikçe bunun etkilerinin ne olduğunu hep beraber göreceğiz. Tabii bu olay duyulur duyulmaz gerekli hukuki tedbirler ve ihtiyati tedbirler alındı."
"Şahsın bankalardaki 31 milyon lirasına el konuldu."
"Zannediyorum 290 bin dolar civarında bir beyanda bulunmuş Arnavutluk'a girerken. Onu da biliyoruz, onu da oradan teyit ettik."
Ayrıntılar geliyor...
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