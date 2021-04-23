Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, kahraman komandolar, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.

Operasyonda, huzur ve güven ortamını bozmak için taciz atışında bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.