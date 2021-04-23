Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 15:38Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı bölgesinde, huzur ve güven ortamını bozmak için taciz atışında bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi" açıklamasını yaptı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, kahraman komandolar, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi.
Operasyonda, huzur ve güven ortamını bozmak için taciz atışında bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde başarılı bir operasyon daha gerçekleştirdi. Huzur ve güven ortamını bozmak için taciz atışında bulunan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/tK3YtKpr9z— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 23, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG Terörle Mücadele
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