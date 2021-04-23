İyi Parti 81 il teşkilatına koronavirüs tedbirleri genelgesi gönderdi.

Genelgeye göre, genel merkez ve il ilçe binalarına girişler HES kodu ile yapılacak.

Bina girişlerinde herkesin ateşi ölçülecek. Genel merkeze ziyarette bulunacak heyetler önceden randevu alacak, katılımcı sayısı 3'ü geçmeyecek.

Kapalı ortamlardaki etkinlikler yapılmayacak

Teşkilatlardaki siyasi faaliyetler maske, sosyal mesafe ve hijyen koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecek.

Kapalı alanlardaki toplu etkinlikler 16 Mayıs'a kadar ertelenecek.

Toplantılar elektronik ortamlarda yapılacak.