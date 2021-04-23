Haber Giriş: 23 Nisan 2021 Cuma 14:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İyi Parti'de 'koronavirüs' önlemleri artırıldı
İyi Parti, hem genel merkezde hem de teşkilatlarda alınacak koronavirüs tedbirleri ile ilgili genelge yayımladı. Genel merkez ile il ve ilçe binalarına HES kodu ile girilecek. Kapalı ortamlarda yapılacak toplu etkinlikler 16 Mayıs'a ertelendi.
İyi Parti 81 il teşkilatına koronavirüs tedbirleri genelgesi gönderdi.
Genelgeye göre, genel merkez ve il ilçe binalarına girişler HES kodu ile yapılacak.
Bina girişlerinde herkesin ateşi ölçülecek. Genel merkeze ziyarette bulunacak heyetler önceden randevu alacak, katılımcı sayısı 3'ü geçmeyecek.
Kapalı ortamlardaki etkinlikler yapılmayacak
Teşkilatlardaki siyasi faaliyetler maske, sosyal mesafe ve hijyen koşullarına uygun olarak gerçekleştirilecek.
Kapalı alanlardaki toplu etkinlikler 16 Mayıs'a kadar ertelenecek.
Toplantılar elektronik ortamlarda yapılacak.
Etiketler: HES Kodu İyi Parti Koronavirüs
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