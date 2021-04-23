Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca bayrak direğinde ilk bayrağın göndere çekilmesi törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bugün bizler için çok farklı müstesna gün. Bugünü müstesna bir eserle şereflendiriyoruz. TBMM bundan tam 101 yıl önce bir 23 Nisan günü dualarla, selavatlarla, tekbirlerle Ankara'da açılmıştı. İstiklal Harbimizi yönetmiş ve zafere ulaştırmış bu Gazi Meclis'in başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere rahmetle yad ediyoruz. İstiklal Harbimizin kazanılması ve Cumhuriyetimizin kurulmasını sağlayan herkese şükranlarımızı sunuyoruz.

Türkiye'nin en büyük Türk bayrağı, Çamlıca Tepesi'nde göndere çekildi. pic.twitter.com/wIN9mj6Eww — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 23, 2021

"Bu ülkeyi ve milleti hedef alan her saldırı aynı kirli senaryonun ürünüdür"

Vatan topraklarını parçalamak ve milletimizi bölmek için kullanılan yöntemler değişmiş olsa da niyet hep aynıdır. Bugüne kadar darbecilerden terör örgütlerine ve ekonomik tuzaklara kadar bu ülkeyi ve milleti hedef alan her saldırı aynı kirli senaryonun ürünüdür. Tüm badireleri geride bırakarak büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası yolunda adım adım ilerliyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 100. yılına yaklaştığımız Cumhuriyetimizi her alanda büyüterek ve güçlendirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın gayreti içindeyiz.https://t.co/ImDYXdhwRI pic.twitter.com/ZaicIX8eGA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 23, 2021

"19 yıldır ülkemizi 2023 hedefleri ile buluşturmanın mücadelesini veriyoruz"

100. yılına yaklaştığımız Cumhuriyetimizi her alanda büyüterek ve güçlendirerek bizden sonraki nesillere bırakmanın gayreti içindeyiz. 19 yıldır ülkemizi 2023 hedefleri ile buluşturmanın mücadelesini veriyoruz. Çocuklarımızın da 2053 vizyonu ile teslim aldıkları emaneti çok daha ileriye taşıyacaklarına inanıyorum. Bugün açılışını yapacağımız ülkemizin en uzun direğinde dalgalanacak olan bayrağımızı çocuklarımıza armağan ediyoruz. Türk milleti için bayrak bağımsızlığının en önemli sembollerinden biridir.

Gençler, 2053'ün Türkiye'sini siz inşa edeceksiniz siz kuracaksınız. Sizlerin gözlerinde ben bu pırıltıyı görüyorum. Biz toprağın altında olacağız. Rabbim lütfederse sizleri oradan izleyeceğiz. Ama size inanıyoruz. Size de öyle bir Türkiye'yi bıraktığımıza inanıyoruz. Türkiye'nin gözbebeği olan İstanbul'un en güzel tepelerinden birinde nazlı nazlı dalgalanan bayrağımızın gölgesinde huzurla yaşayacağız. Çamlıca, bizzat takibini yaparak ülkemize kazandırdığımız camisiyle kulesiyle ve şimdi de 111 metrelik bayrak direği ve Türkiye'nin en büyük bayrağı, yaklaşık 1000 metrekareyi bulan bayrağıyla yepyeni bir çehreye kavuşuyor. Bu bayraktan daha büyüğü yok bu yükseklikte bir bayrak direği de yok. Şimdi Çamlıca bununla müşerref oluyor. İstanbul'a tüm bu güzellikleri kazandırmış olmaktan ülkem ve milletim adına gurur duyuyorum.

"Hani birileri çevrecilikten bahsediyor ya işte çevrecilik budur"

Büyük Çamlıca Camii'ni inşa edip bitirmek hamdolsun bizlere nasip oldu. Etrafı ciddi bir kirlilik içerisindeydi, antenlerle vesaire... Bu antenlerin tamamını kaldırmak, hamdolsun bize nasip oldu. Hani birileri çevrecilikten bahsediyor ya işte çevrecilik budur. Bu çevrecilikle biz burayı temizledik ve tam anlamıyla bir çevre düzenlemesi yaptık. Bu anlamlı günde sesleniyorum gelirken bazı buranın sakinleri ile de görüştüm, ifadelerim şu, bakın burada bir çevre düzenlemesi yapıyoruz. Bu düzenlemenin yanında istiyoruz ki buradaki yapıları tamamiyle kaldıralım ve şu anda Kirazlıtepe'de yapılan binaları görüyorsunuz. Bir başka güzellik kattı Kirazlıtepe'ye.

Bütün bu güzelliklerin tam manası ile neticelenmesi buradaki kentsel dönüşümün tamamlanmasına bağlı. İstanbul'a da bu yakışır. İstanbul dünyada nadide bir şehir. Bu güzellikler şehrine inşallah bu değişim dönüşümü gerçekleştirmek suretiyle bu adımı atalım istiyorum.