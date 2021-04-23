23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla siyasiler de günün anlam ve önemine dair mesajlar paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Kayıtsız, şartsız milletin olan egemenliğimizin simgesi TBMM'nin 101'inci yaşı ve bu egemenliğin güvencesi çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve milli mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve şükranla anıyorum."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, çocuklarla çekildiği fotoğraflı mesajında şunları kaydetti:

"Sevgili Çocuklar, gözlerinizdeki parıltı bizlere umut veriyor. İnşallah, pandemi sürecini atlattıktan sonra yine eskisi gibi, hep birlikte coşkuyla, dolu dolu kutlayacağımız nice 23 Nisan'lara."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı "İyi ki varsınız çocuklar" notuyla kutladı.

Twitter hesabından, "Çevre Müfettişlerimizden anlamlı bir mesaj var. Onların bu güzel çağrısına kulak verelim" mesajını ve videosunu da paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından şu notu paylaştı:

"Çocuklarımıza enerjik bir Türkiye bırakmak için...Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun."

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, mesajında, "Çocuklarımızın bayramı ve Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 101. yılı kutlu olsun. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "23 Nisan milletimizin ulusal egemenliğini ilan edişinin yıl dönümüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu özel günü geleceğin güvencesi çocuklara armağan etmiştir. Hem ulusal egemenliğimizin 101. yılı hem de Çocuk Bayramımız kutlu olsun" mesajıyla kutladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve Gazi Meclisimizin kuruluşunun 101. yıl dönümü kutlu olsun. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramını en içten dileklerimle kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve milli mücadelemizin kahramanlarını rahmetle anıyorum."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

"Türk milletinin yedi düvele karşı verdiği İstiklal Mücadelesinin kalbi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Ankara’da dualarla açılmasının 101. yıldönümü kutlu, o meclisin seçtiği Başkomutan olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve tüm kahraman ecdadımıza rahmet olsun."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

"Gazi Meclisimizin 101'inci kuruluş yıl dönümünü ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı coşkuyla kutluyorum."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Gül, mesajında, milli iradenin kayıtsız şartsız egemenliğinin tüm dünyaya 101 yıl önce bugün ilan edildiğini anımsatarak, o gün doğan demokrasi ve özgürlük meşalesini bugünlere ulaştıran millet iradesinin, bu değerleri yarınlara gururla taşımalarının da en büyük teminatı olduğunu vurguladı.

"Milletimizin masum evlatlarına çok bedeller ödettiler"

Bugün bu kutlu irade, hukuk ve adaletin baş tacı olduğunu vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Geçmişte adaleti millet iradesine vesayetin aracı kılanlar, milletimizin masum evlatlarına çok bedeller ödettiler. İnsanımızın ufkuna, çocuklarımızın geleceğine çöken karanlık zihniyet, 27 Mayıs'tan 12 Mart'a, 12 Eylül'den 28 Şubat'a uzandı, takvimimizin her ayına bir demokrasi lekesi sürdü. Ama takvimler 15 Temmuz'u gösterdiğinde bambaşka bir tarih yazıldı. Milletimizin destansı direnişi, demokrasi tarihimizin makus akışını değiştirdi. Yüce Meclis, o gün bir kez daha İstiklal Marşı'mızın sahibi ve sonsuza kadar bekçisi olacağını dosta düşmana gösterdi."

"Bayramın ruhunu bir asır şanla, şerefle ve azimle koruduk, koruyacağız"

Gül, milli iradenin tecelligahı olan Meclisin söz konusu tarihi rolünün ve derin şahsiyetinin çocukların berrak zihinlerinde yer etmesinin başlıca hedeflerden biri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesi çok anlamlı ve değerlidir. Bu anlamı yaşatmak için bayramın ruhunu bir asır şanla, şerefle ve azimle koruduk; bundan sonra da aynı duyguyla koruyacağız. Çocuklarımızın bu aziz mirastan alacakları güçle; özgür birey, güçlü toplum ve daha ileri demokrasi hedefine kararlılık ve öz güvenle yürüyeceklerine olan inancım tamdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletin tercihi ve kararı dışında bir güç tanımıyoruz. Çocuklarımıza vesayet zincirlerini kırmış, kendi kaderine kendisi yön veren bir demokrasi bırakacağız. Vicdan ve inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü, yaşam tarzlarına saygı, hukuk önünde eşitlik gibi kavramları çocukların bilfiil yaşayarak ve görerek öğrenecekleri bir Türkiye için yorulmadan çalıştık, yılmadan çalışacağız."

Aziz milletin sadece kendi evlatlarının geleceği için değil tüm çocuklar için daha adil, insani ve merhametli bir dünya yolunda, bir asır önce olduğu gibi bugün de umut taşıdığını vurgulayan Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 101. yılını tebrik ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerle kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kasapoğlu mesajında, şunları kaydetti:

"Bağımsızlığımızın, demokrasimizin ve Cumhuriyetimizin güvencesi, milli iradenin tecelligahı Gazi Meclisimizin kuruluşunun 101’inci yıl dönümünü kutlamanın haklı sevinci ve gururunu yaşıyoruz. Vatan topraklarının işgal edildiği bir dönemde 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla 23 Nisan 1920 günü dualarla açılan Türkiye Büyük Millet Meclisimiz, istiklal ve istikbal mücadelemizin öncüsü olmuş, Cumhuriyetimizin kuruluşuna uzanan yolda özgürlük meşalesi burada yakılmıştır. Gazi Meclisimiz, milletimizin var olma mücadelesinde kendi azim ve kararlılığıyla çözüme ulaşmasının en büyük örneklerinden biridir. Türkiye Büyük Millet Meclisi; vatan ve bayrak sevgimizin, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin timsalidir. Her yıl coşkuyla kutladığımız 23 Nisan günü bizlere, milletimizin her şey bitti denilen bir anda külleri üzerinden yükselen bir anka kuşu gibi yeniden doğuşunu hatırlatır."

"23 Nisan ruhu ilelebet yaşayacak"

"23 Nisan günü, inanç olduğu müddetçe önümüzde hiçbir engelin duramayacağını gösterir" ifadelerini kullanan Kasapoğlu, mesajında ayrıca şu görüşlere yer verdi:

"Aynı zamanda bugün, dünya barışının her zaman en temel hedef, istikametinse bu ideali gerçekleştirmek olduğunun altını çizer. Devletimiz; 23 Nisan gününü tebessümüyle hayatı güzelleştiren dünya çocuklarına armağan ederek; bütün çocukların huzur, barış ve güven ortamında yaşamaları için demokrasinin özümsenmesi gerektiğine vurgu yapmış, bu doğrultuda geleceğe yürürken herkesin üzerindeki sorumluluğu yerine getirmesinin ehemmiyetine dikkat çekmiştir. Çocuklara verilen değerin en güzel tezahürü; sadece milletimize değil, dünyadaki bütün mazlum ve sömürge altındaki milletlere ilham kaynağı olan 23 Nisan ruhu ilelebet yaşayacak ve milletimiz var oldukça Gazi Meclisimiz de varlığını sonsuza dek sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 101. kuruluş yıldönümünü ve bütün dünya çocuklarının bayramını kutluyorum. Demokrasimizin ve cumhuriyetimizin bugünlere gelmesinde emeği geçen başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bütün şehit, gazi ve geçmiş büyüklerimizi rahmet ve şükranla anıyor, aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyorum."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalacağını belirterek şunları kaydetti:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Çocuklara daha iyi bir gelecek bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Milli egemenliğimiz için eşsiz bir mücadele vermiş olan Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, kahraman mücadele arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz. Gazilerimize şükranla. Yüce Meclisimiz İstiklal Savaşı'mıza önderlik etti. Tarihi boyunca iki kere 'Gazi' oldu. Şimdi 101 yaşında. Ebediyyen var olsun."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

TBMM'nin 23 Nisan 1920'de açılmasının yakın tarihteki en büyük atılımlardan, en önemli adımlardan birisi olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Bu tarihten sonra söz ve karar bizzat ve bilfiil Türk milletine geçmiştir. Milli Mücadele'nin şaşmaz yol haritası Gazi Meclis'in sarsılmaz kararlılığıyla çizilmiştir" ifadelerini kullandı.

"TBMM hem Gazi hem de kahramandır"

Devlet Bahçeli, mesajında şunları kaydetti:

"Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olduğu gerçeği İlk Meclis'in manevi varlığında tecelli ve tescil edilmiştir. Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesi Meclis'imizin ruhunda yeşermiş ve yükselmiştir. Unutmayalım ki, TBMM hem Gazi hem de kahramandır. Hiç kuşku yoktur ki, TBMM Türk milletinin ta kendisi, demokrasinin, milli birliğimizin, istiklal haklarımızın, istikbal haysiyetimizin ebedi güvencesidir. TBMM'nin 101'inci açılış yıl dönümüyle birlikte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı yürekten kutluyorum.

TBMM'nin ilk Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, ilk Meclisin saygın mebuslarına, ebediyete irtihal etmiş bütün milletvekillerine, aziz şehitlerimize Cenabı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, şu an hayatta olan eski veya yeni tüm milletvekillerimize uzun bir ömür diliyorum."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mesajında, 23 Nisan'ın, hakimiyetin kayıtsız şartsız millete devredildiği gün olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının savaş meydanlarında kazandığı zaferlerin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) "Millet Egemenliğinin Tecelligahı" olduğunu anımsattı.

"23 Nisan, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramdır"

Çetin mücadeleler sonucu inşa edilen TBMM'nin bugün yetkilerinin kısıtlanmış durumda olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, mesajında şu değerlendirmede bulundu:

"Bizim görevimiz, yetkisini milletten alan ve millete hesap vermeyi onurlu bir görev sayan Meclisimizi, yeniden ayağa kaldırmaktır. Dostlarımızla birlikte kuracağımız iktidarımızda, tüm adımlarımızı bu hedef doğrultusunda atacağımızdan herkes emin olmalıdır. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında tüm vesayetler kaldırılacak, Meclis'in üzerinde 'demokrasinin güneşi' açacaktır. 23 Nisan aynı zamanda, dünyada çocuklara armağan edilen tek bayramdır. Bu nedenle, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bağımsızlığı temsil ettiği kadar, o bağımsızlığın kimlere emanet edildiğini de işaret eder. İnanıyorum ki evlatlarımız, demokrasi ile taçlandıracağımız güzel Cumhuriyetimizi, çağdaş uygarlıkların da ötesine taşıyacaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, dünya çocuklarıyla birlikte tüm çocuklarımızın ve milletimizin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Yaşasın millet egemenliği, yaşasın demokrasi, yaşasın cumhuriyet."

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, işgal altındaki bir yurttan tüm dünyaya Türk milletinin karar ve kararlılığını haykıran Birinci Meclisin tüm kahramanlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğildiğini belirtti.

Akşener, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, milli iradenin kutlu bir gününü daha yaşadıklarını belirterek, 23 Nisan'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman ecdadın, yedi düvele meydan okudukları İstiklal Harbi'nin komuta merkezi yüce Meclis'in açıldığı gün olduğuna dikkati çekti.

"Cennet vatanı, çok daha yükselmiş ve müreffeh bir şekilde, evlatlarımıza teslim etmekle mükellefiz"

23 Nisan'ın, yüksek millet iradesini, her tür irade ve gücün üzerinde sayan bir vizyonun Cumhuriyet yolunda attığı ilk adım olduğunu vurgulayan Akşener, "23 Nisan, Türk Milleti'nin vereceği her karara selam durabilenlerin, milletin sözünden başka söz, kararından başka karar tanımayanların, milleti 'efendisi' bilenlerin kutlu günüdür" değerlendirmesinde bulundu.

Akşener, 23 Nisan 1920'de Ankara'da buluşan aziz ecdadın, yeni Türk devletinin temelini attığına işaret ederek, "Kaderde ve ülküde ortaklığın bu muhteşem buluşması, sadece bizler için değil, dünya siyaset tarihi için de derslerle doludur. İşgal altındaki bir yurttan, tüm dünyaya, Türk milletinin karar ve kararlılığını haykıran Birinci Meclis'in tüm kahramanlarının aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum" ifadelerini kullandı.

Milli egemenliğin ilanını çocuklara bayram olarak armağan eden Atatürk'ün verdiği mesajı anlamak zorunda olduklarını belirten Akşener, şunları kaydetti:

"Ecdadımızın canıyla, kanıyla yeniden kazandığı ve bizlere emanet ettiği bu cennet vatanı, çok daha yükselmiş ve müreffeh bir şekilde, evlatlarımıza teslim etmekle mükellefiz. Maalesef pandemi dolayısıyla çocuklarımıza bayram coşkusunu yaşatamıyoruz. Onlara borçlandık. Her bir evladımızı kucaklıyor, yüce Allah'tan, mutlu ve refah içinde bir Türkiye'de yaşamalarını niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, baş üstünde saydığımız millet iradesini selamlıyor, geleceğimizin teminatı olan sevgili çocuklarımızın, Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."