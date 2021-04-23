Takvim yaprakları 23 Nisan 1920'yi gösteriyordu.

Açılışında, ilk Meclis binasına asıldı.

101 yıl itinayla muhafaza edildi

Yeni devletin temelleri atılırken ilk Türk bayrağı da gönderde dalgalandı.

Egemenliğin kayıtsız şartsız millete geçtiğinin simgesi oldu. Tam 101 yıl itina ile saklandı.

Bayrağın en önemli özelliklerinden biri de ürünün el emeği olması. Dikkatli bakıldığında, tam 101 yıl önce hilal ve ay yıldızın bayrağa nasıl da özenle dikildiğini görmek mümkün.

1. Meclis Binası'nda sergileniyor

Meclis'te göndere çekilen ilk bayrak Başkatip Recep Peker tarafından muhafaza edildi. Ve 21 Nisan 1924'te Meclis İdare Heyeti'ne teslim edildi.

2020 yılında, 1'nci Meclis binasının açılışının 100'üncü yılında buraya taşındı.

Aynı zamanda Kurtuluş Savaşı Müzesi olan binada sergilenmeye devam ediyor.