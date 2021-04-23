Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Gürcistan-Polonya-Romanya-Ukrayna Dışişleri Bakanları toplantısına katıldı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Türkiye-Polonya-Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'nın ardından Gürcistan ve Ukrayna dışişleri bakanlarının da katıldığı beşli dışişleri bakanları toplantısı yapıldı.

Çavuşoğlu katıldığı üçlü toplantıyla ilgili, NATO DB Toplantısı, NATO Zirvesi, Ukrayna, Karadeniz, Suriye ve Afganistan üzerine görüş alışverişinde bulunulduğunu aktardı.

"Karadeniz'de yükselen tansiyonun sona ermesini istiyoruz"

Beşli toplantıya da katılan Çavuşoğlu, Twitter hesabından, "Karadeniz'de barışın devamını ve yükselen tansiyonun sona ermesini istiyoruz" paylaşımında bulundu.

Toplantıda, diplomasi ve diyaloğun önemini vurguladıklarını belirten Çavuşoğlu, "Gürcistan ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini destekliyoruz" dedi.