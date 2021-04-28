Önceleri komşularla, akrabalarla konuşulan altın, döviz yatırımı şimdilerde yerini kripto paraya bıraktı. Bir anda o kadar yayıldı ki kripto parayla tost satan bile çıktı.

Önce Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun yaptı, ardından yerli kripto borsaları bir bir iflasını açıkladı.

Yatırımcıların kripto paraya yaklaşımı

Kripto paranın en çok kullanıldığı ülkelerden biri Türkiye. Peki, kripto para, geleneksel yatırımlar kadar güvenli mi? Yatırımcı, kripto parayla ilgili ne düşünüyor?

TRT Haber ekipleri sokaktaki vatandaşlara kripto parayla ilgili düşüncelerini sordu.

Kimi hala kazançlı olduğunu düşünerek yatırımlarını sürdürürken, bazı vatandaşlar da güvenilirliğini yitirdiğini düşünüyor. Hala geleneksel yatırımlara güvenen de az değil.