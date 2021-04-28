Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan ve en çok azalan illeri paylaştı.

Geçen haftaya göre 100.000 nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok artan illerimiz; Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, Ağrı ve Giresun. En çok azalan illerimiz ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat. pic.twitter.com/QRiOoILGgQ — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 28, 2021

Buna göre, vaka sayısı en çok artan iller, Zonguldak, Gümüşhane, Kırşehir, ağrı, Giresun, karaman, Erzurum, Bolu, Kars ve Hakkari oldu.

Vaka sayısı en çok azalan iller ise, Yalova, Kastamonu, Çanakkale, Samsun ve Yozgat oldu.

Vaka sayısı İstanbul ve İzmir'de azalırken Ankara'da arttı

Her 100 bin nüfusta görülen vaka sayısı bir haftada İstanbul'da 920,57'den 854,75'e, İzmir'de 351,97'den 335,09'a düştü. Ankara'da ise 534,14 olan 100 bin kişideki vaka sayısı 33,74 artarak 567,88'e çıktı.

10-16 Nisan'da en fazla vakanın görüldüğü iller arasında 2'nci olan İstanbul, vaka sayısı 65,82 azalmasına rağmen 17-23 Nisan'da ilk sıraya çıktı. Daha önce listenin ilk sırasında yer alan Çanakkale, vaka sayısındaki düşüşün İstanbul'u geçmesiyle ikinciliğe geriledi.