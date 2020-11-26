Haber Giriş: 26 Kasım 2020 Perşembe 08:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaburun İçme Suyu Projesi kapsamında bazı taşınmazlar kamulaştırılacak
[Fotoğraf: Arşiv]
İzmir Karaburun İçme Suyu Projesi kapsamında bazı taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından kamulaştırılması kararlaştırıldı.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, İzmir Karaburun İçme Suyu Projesi kapsamında, İzmir-Karaburun Barajı ve Salman Göleti Ortak Deposu, İletim Hattı ve İçme Suyu Arıtma Tesisi'nin yapımı amacıyla Karaburun, Urla ve Çeşme ilçelerinde belirlenen yerler Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılacak.
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