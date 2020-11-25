Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,78 artışla 466,00 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 755,00 lira, Cumhuriyet altını 3.091,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,78 yükselişle 466,00 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 465 lira 90 kuruşken satışı ise 466 lira 10 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 750 lira satış fiyatı ise 755 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? 25 Kasım 2020 güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: