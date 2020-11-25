Borsa İstanbul (BIST) günün ilk yarısında ulaştırma ve banka hisseleri öncülüğünde yükseliş eğilimini sürdürdü.

1340 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre, 15,87 puan yükseldi. Toplam işlem hacmi 18 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

En fazla kazandıran sektör ulaştırma

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,74, holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,88 ile ulaştırma oldu.

Uzmanlar, yükselişte uluslararası finans kuruluşlarının Türk lirası varlıklara yönelik olumlu raporlarının etkisi olduğunu söylüyor.