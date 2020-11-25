Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 15:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
BIST tüm zamanların en yükseğini gördü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Borsa İstanbul rekor kırmaya devam ediyor. BİST 100 endeksi, gün içinde 1340 puana çıkarak en yüksek seviyeyi gördü.
Borsa İstanbul (BIST) günün ilk yarısında ulaştırma ve banka hisseleri öncülüğünde yükseliş eğilimini sürdürdü.
1340 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre, 15,87 puan yükseldi. Toplam işlem hacmi 18 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.
En fazla kazandıran sektör ulaştırma
İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,74, holding endeksi yüzde 0,67 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,88 ile ulaştırma oldu.
Uzmanlar, yükselişte uluslararası finans kuruluşlarının Türk lirası varlıklara yönelik olumlu raporlarının etkisi olduğunu söylüyor.
Etiketler: Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
Bakan Varank: Rüzgar türbini ekipman üretiminde Avrupa'da ilk 5'te yer alıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz