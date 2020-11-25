Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 15:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Varank: Rüzgar türbini ekipman üretiminde Avrupa'da ilk 5'te yer alıyoruz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Türkiye, rüzgar türbini ekipman üretiminde Avrupa'da ilk 5'te yer alıyor" dedi.
Bakan Varank, "Hem kara hem deniz üstü rüzgar türbin ekipmanlarının üretiminde, yurt içi sanayimizi rekabetçi bir noktaya taşımayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.
Etiketler: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Mustafa Varank
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