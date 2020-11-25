Tarım ve Orman Bakanlığının hazırladığı Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Yaş Çay Üreticilerine 2020 Yılı Yaş Çay Ürünü İçin Fark Ödemesi Desteği Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Ruhsatlı üreticilere 2020 yılı yaş çay ürünü için fark ödemesi desteği kilogram başına 13 kuruş olacak.

ÇAYKUR aracılığıyla üreticilere dağıtılacak

Ödemeler, Tarım ve Orman Bakanlığı 2021 Mali Yılı Bütçesi'nin ilgili harcama kaleminden, Ziraat Bankası tarafından, doğrudan üreticilere ödeme yapılmak üzere Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (ÇAYKUR) aktarılacak.

Üstlendiği hizmetlerden dolayı üreticilere ödenen destek tutarının yüzde 0,1'i hizmet komisyonu ÇAYKUR'a, yüzde 0,2'si de Ziraat Bankasına Bakanlık tarafından ayrıca ödenecek.

Fark ödemesi desteği, banka tarafından, ÇAYKUR aracılığıyla üreticilere verilecek.