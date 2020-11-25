Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 11:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
[Fotoğraf: AFP (Arşiv)]
Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,1 artışla 392 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,2 değer kazancıyla 13.311 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,2 artışla 6.443 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,3 yükselişle 5.572 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,1 değer kazancıyla 8.151 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 0,1 primle 22.168 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 1,1918 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, koronavirüs aşısına ilişkin olumlu haber akışı ve ABD'deki başkanlık seçimlerine dair belirsizliğin azalmasıyla risk iştahının arttığını belirtiyor.
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