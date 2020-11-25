Tamamlandığında çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES'te çalışmalar devam ediyor.

DSİ Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşıma göre, gövde yüksekliği 250 metreye çıkan Yusufeli Barajı ve HES, 249 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek barajı olan Deriner Barajı ve HES'i geride bıraktı.

4 milyon metreküp beton dökülecek

Çalışmaların aralıksız sürdüğü barajın gövdesine bugüne kadar 3 milyon 756 bin metreküp beton döküldü, bu miktar 4 milyon metreküp olarak planlandı.

Ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak

Toplam kurulu gücü 558 megavat, yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kilovatsaat olacak Yusufeli Barajı ve HES'in milli ekonomiye yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlaması bekleniyor.