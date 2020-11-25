Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzin fiyatlarında 37 kuruş artış olacağını duyurdu.

Ankara'da ortalama 6,71 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,08 olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,69 liradan 7,06 liraya çıkacak. İzmir'de ise 7,12 liradan satılacak.

Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.