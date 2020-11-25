Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 16:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Benzin fiyatlarında artış
Benzin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren değişikliğe gidilecek. Benzinin litre fiyatında 37 kuruş artış olacak.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, benzin fiyatlarında 37 kuruş artış olacağını duyurdu.
Ankara'da ortalama 6,71 liradan satılan benzinin litre fiyatı 7,08 olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,69 liradan 7,06 liraya çıkacak. İzmir'de ise 7,12 liradan satılacak.
Yeni fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.
Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Etiketler: Benzin
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