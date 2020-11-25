Haber Giriş: 25 Kasım 2020 Çarşamba 17:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
New York borsası karışık seyirle açıldı
New York borsası güne karışık seyirle başladı.
Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,23 azalışla 29.976,38 puandan işlem gördü.
S&P 500 endeksi yüzde 0,09 düşüşle 3.632,06 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,17 artarak 12.057,65 puandan işlem görmeye başladı.
Öte yandan ABD'de bugün açıklanan verilere göre, ülkede dayanıklı mal siparişleri ekim ayında beklentileri aşarak yüzde 1,3 artış gösterdi.
Etiketler: Borsa ABD Ekonomisi
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