İstanbul Halk Ekmek A.Ş.'nin duyurusuna göre, 300 gramlık pide, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik koordinasyonunda alınan karar gereği 2018'de olduğu gibi bu yıl da 1 liradan satışa sunulacak.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, geçen yıl kilogram fiyatı 7,3 lira olan ramazan pidesi fiyatının illere göre yüzde 12-16 artışla bu sene için azami 8,5 lirayı geçmemek üzere belirlendiğini ifade ederek, "İstanbul'da 350 gram pide 3 liradan, Ankara ve İzmir'de 300 gramlık pide 2,5 liradan satılacak." demişti.

Kaynak: AA