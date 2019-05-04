Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 4 Mart’ta KOBİ-GEL Programı kapsamında imalat sanayiinde dijitalleşme çağrısına çıktıklarını hatırlattı.

Çağrıyı 2 Mayıs’ta kapattıklarını ifade eden Varank, “1742 proje başvurusuyla aslında beklentilerimizin üzerinde bir başvuruyla karşılaştık.” dedi.

Başvuruların yüzde 13’ünün akıllı dijital teknolojileri geliştiren KOBİ’lere, yüzde 87’sinin ise bu teknolojileri kullanmak isteyen KOBİ’lere ait olduğunu belirten Varank, “Bu sonuç bizim için anlamlı çünkü yüzde 13'lük başvuru 'teknoloji geliştirme' konusunda olduğu için aslında teknoloji geliştirici KOBİ'lere daha fazla odaklanmamız gerektiği sonucunu buradan anlamış oluyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA