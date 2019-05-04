Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdür Yardımcısı Abdulkerim Çay, THY'nin şu anda 124 ülke ve 311 noktaya uçtuğunu kaydederek, hem yolcu hem de kargo açısından dünyada en fazla noktaya uçan havayolu şirketi olduklarını söyledi.

"Bu sene hedefimiz yaklaşık 90 milyon yolcu"

THY'nin Türkiye'nin en değerli markalarından olduğunu dile getiren Çay, dünyada havacılıkta marka bilinirliğinde ikinci sırada yer aldıklarını ifade etti.

Çay, THY'nin ülke ekonomisine katkısından bahsederek, en fazla hizmet ihracatı sağlayan bir havayolu şirketi olduklarını, ciddi bir insan kaynaklarının bulunduğunu anlattı.

Geçen yıl havacılık sektörünün yüzde 6 büyümeyle 4,3 milyar yolcu sayısına ulaştığını, bu yıl rakamın 4,6 milyar yolcuya çıkmasının beklendiğini ifade eden Çay, "THY'ye baktığımızda ise 2018'de 75 milyon yolcu taşıdı. Bu sene de hedefimiz yaklaşık 90 milyon yolcu" diye konuştu.

Çay, daha önce operasyon yaptıkları Atatürk Havalimanı'ndan taşındıkları İstanbul Havalimanı'nın kendilerine sunduğu yüksek kapasiteyle büyüme hedeflerini daha iyi gerçekleştirebileceklerini anlattı.

"İstanbul Havalimanı THY'nin rekabet gücünü artıracak"

Çay, İstanbul Havalimanı'nın hub olma kabiliyetinin kendileri için çok değerli olduğunu belirterek, böyle bir tesisin varlığının sektör açısından çok önemli olduğunu söyledi.

THY'nin yanı sıra bu havalimanına dünyanın diğer ülkelerinden de büyük havayolu şirketlerinin geleceğini veya operasyonlarını artıracağını aktaran Çay, bu durumun rekabet güçlerini ve kabiliyetlerini artıracağını vurguladı.

Kaynak: AA