Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, nisan ayında enflasyon 1,69 ile beklentilerin altında gerçekleşti. Böylece yıllık enflasyon yüzde 19,71'den 19,50'ye geriledi.

Üretici fiyatlarındaki artış ise aylık bazda 2,98 olarak açıklandı. Yurt içi ÜFE, yüzde 30,12 oldu.

“Gelişmeler hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 2019 nisan ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Albayrak, “Yıllık enflasyon yüzde 19,50'ye geriledi. Çekirdek enflasyonda da yüzde 17,53'ten yüzde 16,30'a önemli bir gerileme oldu. Bu gelişmeler yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor.” ifadelerini kullandı.

Yıllık enflasyon yüzde 19,71’den 19,50’ye geriledi. Ayrıca çekirdek enflasyonda da yıllık yüzde 17,53’ten 16,30’a önemli bir gerileme oldu. Bu gelişmeler, yaz aylarında özellikle gıdada sağlanacak düşüşle, hedeflerimizi tutturacağımızı gösteriyor. pic.twitter.com/TaXTu5v4fX — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 3 Mayıs 2019

Kaynak: TRT Haber