Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, fiyat artışında limonu, yüzde 31,55 ile kuru soğan, yüzde 26,69 ile havuç izledi.

Nisanda fiyatı en çok artan diğer ürünler arasında kadın ceketi, patates, erkek gömleği, domates, kadın gömleği, etek ve erkek ceketi yer aldı.

En çok patlıcan ucuzladı

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 48,20 ile patlıcanda gerçekleşti. Bunu taze fasulye, çarliston biber, salatalık, sivri biber, kabak ve marul izledi.

TÜİK'in tüketici fiyatları endeksine göre, nisanda aylık bazda fiyatları en fazla artan ürünlerle bunların bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Limon 31,90

Kuru soğan 31,55

Havuç 26,69

Ceket (kadın için) 23,74

Patates 23,17

Gömlek (erkek için) 22,27

Domates 21,10

Gömlek (kadın için) 19,70

Etek 19,64

Ceket (erkek için) 17,01

Pantolon (çocuk için) 14,95

Takım elbise (erkek için) 13,81

Tavuk eti 12,20

Muz 9,91

Makyaj malzemeleri 9,82

Dana eti 9,24

Sarımsak 8,00

Sigaralar 7,73

Yatak örtüsü 7,19

Yatak odası takımı 6,95

Nisanda fiyatı en fazla düşen seçilmiş maddelerle bir önceki aya göre değişim oranları şöyle:

Kazak (kadın için) -0,54

Erkek mont -0,58

Telefon ekipmanları (cep telefonu) -0,80

Kazak (erkek için) -0,82

Motor yağları -0,98

Süt -1,08

Oyun konsolu -1,08

Bulaşık için temizlik ve bakım ürünleri -1,79

Elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası) -1,99

Poşet bitki ve meyve çayı -2,13

Telefon yedek parçaları (SIM kart, batarya) -2,75

Traş malzemeleri -2,81

Yumurta -5,42

Marul -10,39

Kabak -20,57

Sivri biber -25,28

Salatalık -25,85

Çarliston biber -27,34

Taze fasulye -31,51

Patlıcan -48,20

Kaynak: AA