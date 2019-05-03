Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TRT Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

Acil görülen alanlardan başlanacak

Kurum, başlatılan 2023 Kentsel Dönüşüm Vizyonu çerçevesinde Türkiye genelinde 6-7 milyon konutu dönüştürmek istediklerini söyledi.

Kurum, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki hafta bilhassa İstanbul için belediyelerimizden gelen riskli alanlarla ilgili raporlar ve tespitleri valilik koordinasyonunda alacağız. Biz de Bakanlık olarak acil öncelikli gördüğümüz alanlardan başlamak üzere bu kentsel dönüşüm projesini başlatmış olacağız."

90 günlük süre haftaya doluyor

Valiliklere Şubat ayında riskli binaların tespiti için genelge gönderilmişti.

Bunun için belirlenen 90 günlük süre önümüzdeki hafta doluyor.

Kurum, kentsel dönüşümün önündeki engeli kaldırmak için de tıkanan projelerde tek taraflı fesih hakkı getireceklerini şu sözlerle vurguladı:

"Projelere ilişkin vatandaşlarımıza veya yükleniciye kimden kaynaklıysa sorun tek taraflı fesih hakkını getiren bir düzenleme olmasını istiyoruz."

Görüntü: Muhammed Ali Aksakallı

