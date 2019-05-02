Bolluk, sevinç, bereket ve rahmet...

"11 ayın sultanı" olarak nitelendirilen Ramazan ayına sayılı günler kala fırıncılar, Ramazan pidesi için mesaiye başladı.

Ramazan'da rutin yoğunluklarından daha fazla mesai yapan ve iftar sofralarının vazgeçilmezi olan pidenin sofralardaki yerini alması için yoğun mesai harcayan fırıncılar, hazırlıkların sonuna geldi.

Tekirdağ'da Ramazan pidesi 3 lira

Tekirdağ Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Sami Kayın, Tekirdağ'da pide fiyatını 3 lira olarak belirlendiği söyledi.

Ramazan ayının tüm esnaf için hareketli geçeceğini ancak fırıncıların daha fazla mesai yaptığını vurgulayan Kayın, "Ramazan ayı toplumumuzun kucaklaştığı, birlik ve beraberlik duygularının pekiştiği aydır. Oda olarak bu yıl 350 gram pide fiyatının 3 lira olmasına karar verdik. Fırıncılarımız bu gramajın üstünde pide yapamayacak. Bu gramajın altına inmek isteyen olursa inebilir. Biz Bakanlığın bir ekmek kodeksi var ona göre hareket ediyoruz" diye konuştu.

Kayın, vatandaşların en iyi ve en temiz hizmeti alması için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu ay onlara hizmetin en iyisini vereceğiz. Fırınlarımız sahurda da iftar vaktinde de açık olacak, 24 saat hizmet verecek. Şimdiden tüm vatandaşlarımızın Ramazan ayının hayırlı ve bereketli geçmesini diliyorum."

"Ramazan ayı milletçe kucaklaştığımız bir ay"

Fırıncı Gökhan Değirmenci de, Ramazan ayında vatandaşlara en iyi hizmeti verebilmek için çok çalıştıklarını ve un stoklarını tamamladıklarını anlattı.

Ramazan ayında pide kuyruğundaki vatandaşların sabırlı olması gerektiğinden bahseden Değirmenci, şöyle konuştu:

"Ramazan ayı milletçe kucaklaştığımız bir ay. Bu ayda kimse birbirini kırmasın, üzmesin. Niyetli olan vatandaşlarımız pide kuyruğunda bazen sıkıntı çıkıyor. Biz de işimizi yapıyoruz. Bize anlayış göstermelerini rica ediyorum."

Kaynak: AA