Dünya Sağlık Örgütüne göre, çocukların sağlıklı büyümesi için bazı “kurallar” var.

Yaş, cinsiyet, kültürel arka plan, ailelerin sosyo-ekonomik durumu...

DSÖ, bunların hiçbirine bakılmaksızın, kuralların 5 yaşın altındaki tüm sağlıklı çocuklar için olduğunu savunuyor. Kurallar ise şöyle:

5 yaşın altındaki çocuklar oyun oynamalı, iyi kalitede uyumalı ve ekran karşısında daha az zaman geçirmeli.

Hareketli çocukluk obeziteyi önlüyor

Fiziksel aktivitenin artırılması ve oturma süresinin azaltılması küçük çocukların fiziksel, zihinsel sağlıklarını artırıyor. Aynı zamanda, hareketli bir çocukluk obeziteyi önlemeye yardımcı oluyor.

1 yaşın altındaki çocuklar 30 dakika kadar hareket etmeli. Bu çocukların ekran karşısında zaman geçirmesi önerilmiyor. 0-3 aylık bebeklerin 14-17 saat, 4-11 aylıkların ise 12-16 saat uyuması gerekiyor.

1-2 yaş arasındaki çocukların uyku, ekran ve fiziksel aktivite süresi nasıl olmalı? Çocuklar en az 180 dakika farklı fiziksel aktiviteler yapmalı. Yine bu yaştaki çocukların da ekran karşısında zaman geçirmesi önerilmiyor. Önerilen uyku süresi ise 11-14 saat arasında.

Dünya Sağlık Örgütüne göre, 3-4 yaş arasındaki çocuklar, en fazla 1 saat olacak şekilde ekran karşısında zaman geçirebilir.

Uyku düzeni ve fiziksel aktivite alışkanlığı önemli

Mevcut fiziksel aktivite tavsiyelerine uymamak, her yıl tüm yaş gruplarında 5 milyondan fazla ölüme neden oluyor. Şu anda, yetişkinlerin yüzde 23’ü ve ergenlerin yüzde 80’i fiziksel olarak yeterince aktif değil. Uyku düzeni ve fiziksel aktivite alışkanlığı çocukluktan itibaren kazanılırsa, bu, ergenliğin de doğru şekillenmesini sağlıyor.

Yaşamın ilk beş yılında bu kılavuzdaki önerilerin uygulanması, çocukların motor ve bilişsel gelişimlerine katkı sağlıyor. Ancak Dünya Sağlık Örgütünün belirlediği kurallara dünya üzerindeki milyonlarca çocuğun uyması mümkün değil. Çünkü, onlar hayatta kalma mücadelesi veriyor... Sayılarla dünyada çocukların durumu:

- 720 milyon çocuk şiddete maruz kalıyor.

- Her 1 dakikada 12 çocuk hayatını kaybediyor.

- Önlem alınmazsa 5 yaş altı 56 milyon çocuk 2030’a kadar ilaç, temiz içme suyu ve aşıya erişim sıkıntısı nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya kalacak.

- 2017’de Avrupa ülkelerine 210 bin çocuk iltica başvurusu yaptı.

- Dünya genelinde 5-17 yaş arası 218 milyon çocuk çalışıyor.

- Dünyada her yıl 40 milyon çocuk istismara maruz kalıyor.

- 250 milyondan fazla çocuk okula gidemiyor.

- 5 yaşın altındaki 51 milyon çocuk yeterli beslenemiyor.