Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mazhar Bağlı, izin günlerini, memleketi Şanlıurfa'da, tarlada geçiriyor.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesindeki köyünde fıstık ve zeytin ağaçlarıyla ilgilenen Bağlı, ilk, orta ve lise eğitimini bölgede tamamladıktan sonra Selçuk Üniversitesi Sosyoloji Bölümünden mezun oldu.

Bağlı, uzun yıllar Dicle Üniversitesinde görev yaptı hatta yurt dışında da önemli çalışmalara imza attı. Bütün bunları yaparken, memleketini unutmadı, bölgenin sorunlarıyla ilgili de çeşitli eserler kaleme aldı.

Bağlı, 2017 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine rektör olarak atandı.

Mazhar Bağlı, akademik çalışmalarına rağmen doğup büyüdüğü köyünden kopamadı. İzin günlerinde Antep fıstığıyla ünlü Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine gelerek ailesiyle tarlada çalışıyor.

Yöre çiftçisine örnek olmayı amaçlıyor

Rektör Mazhar Bağlı, köyüne geldiğinde yöresel kıyafetlerini giyerek işe koyuluyor, tarlanın sürümünden ağaçların budanmasına, yabancı otların toplanmasından ürünün hasadına kadar birçok işi yapmaya çalışıyor.

Bağlı'nın amacı, bölgede ilk kez uygulanan ve kayalık arazilerde yer altı damlama sulama sistemini devreye sokarak yöre çiftçisine örnek olmak.

Prof. Dr. Mazhar Bağlı, çalıştığı tarlada toprakla ilgilenmeyi çok sevdiğini ve burada farklı bir huzur bulduğunu söyledi.

Halfeti ilçesinin mikro klima özelliğine sahip olduğunu ve her ne kadar karasal bir iklimi olsa da bölgede kısmen Akdeniz iklimi görüldüğünü anlatan Bağlı, Türkiye'nin en kıymetli lezzetlerinden Antep fıstığının en çok burada yetiştiğini vurguladı.

"Bahçe ile uğraşmayı çok seviyorum"

Rektör Bağlı, köyde babasından kalma 200 dönüm tarlaları bulunduğunu dile getirerek şunları söyledi:

"Burada zeytin ve Antep fıstığı çiftçiler açısından daha verimli ve karlı bir ürün. Bizim burada fıstık ve zeytin ağaçlarımız var. Ben de fırsat buldukça gelip burada bahçe ile uğraşmayı çok seviyorum. Anadolu'da bir söz vardır ya 'Tarlada izi olanın harmanda yüzü olur.' Biz de harmanda yüzümüz olsun, çocuklarımızın geleceğine katkı sunalım diye uzun süredir uğraşıyoruz."

Türkiye'de tarımsal anlamda örnek projelere ihtiyaç olduğunu belirten Bağlı şöyle konuştu:

"İzinlerin büyük bir kısmını burada geçiriyorum. Elbette başka birine de baktırmak mümkün ama insanın kendi eliyle bahçesine, tarlasına bakmasının keyfi bir başka oluyor. Buradaki keyfi ve zevki, hiçbir yere değişmem çünkü bu bölge hakikaten çok keyifli vakit geçireceğiniz bir coğrafyadır. Bütün bunların ötesinde yaptığınız keyfi bir katma değere dönüştürmek herhalde daha da verimli ve anlamlı olur. Tarladaki ağaçların bütün aşamalarını takip edebiliyorum. Zaten annem, babam ve kardeşlerim burada.

Biz 10 kardeşiz ve mutlu bir aileyiz. Fırsat buldukça geliyorum, gelemediğim zamanlarda ailem ilgileniyor ama mahsulün, hasadının, ilaçlamasının, bakımının prosedürlerini yakından bilir ve takip ederim. Ben orada olsam da bir yanım hep buradadır. Aslında bütün meslektaşlarımın, ziraat ile uğraşanların da bu coğrafyada bu bölgede ürün deseninin değiştirilmesi ile ilgili özel bir çalışmasına ihtiyaç var. Türkiye'de tarımsal anlamda birtakım örnek projelere çok ihtiyacı var."

Kaynak:AA