Mimar Sinan'ın ustalık eseri ve dünya mimarlık tarihinin başyapıtlarından Selimiye Camii, ramazana hazırlanıyor.

Ramazan öncesinde minareleri mahyayla süslenecek caminin ses ve ışık sistemi bakımdan geçirildi. Halıları yıkanan caminin avlusundaki şadırvan ve bahçede düzenlemeler yapıldı.

Ramazan öncesinde minareleri mahyayla süslenecek caminin ses ve ışık sistemi bakımdan geçirildi. Halıları yıkanan caminin avlusundaki şadırvan ve bahçede düzenlemeler yapıldı. Ramazan öncesinde minareleri mahyayla süslenecek caminin ses ve ışık sistemi bakımdan geçirildi. Halıları yıkanan caminin avlusundaki şadırvan ve bahçede düzenlemeler yapıldı. Ramazan öncesinde minareleri mahyayla süslenecek caminin ses ve ışık sistemi bakımdan geçirildi. Halıları yıkanan caminin avlusundaki şadırvan ve bahçede düzenlemeler yapıldı. Ramazan yoğunluğun beklendiği camide, müezzinler de son hazırlıklarını tamamladı. Edirne Müftü Vekili Hüseyin Okuş, Selimiye Camisi'nde ramazan ayı öncesinde çeşitli çalışmalar yapıldığını söyledi. Camide hazırlıkların sona yaklaştığını anlatan Okuş, "Her ramazan olduğu gibi Selimiye Camimizin iç ve dış temizlikleri yapıldı. Halılar yıkandı, tüm ışık ve ses sitemi elden geçirildi. Bahçe düzenlenmesi yapıldı" dedi.

Ramazan yoğunluğun beklendiği camide, müezzinler de son hazırlıklarını tamamladı.

Edirne Müftü Vekili Hüseyin Okuş, Selimiye Camisi'nde ramazan ayı öncesinde çeşitli çalışmalar yapıldığını söyledi.

Camide hazırlıkların sona yaklaştığını anlatan Okuş, "Her ramazan olduğu gibi Selimiye Camimizin iç ve dış temizlikleri yapıldı. Halılar yıkandı, tüm ışık ve ses sitemi elden geçirildi. Bahçe düzenlenmesi yapıldı" dedi.

Bu yıl Selimiye Camisi başta olmak üzere Eski Cami ve Üç Şerefeli Cami'de Enderun usulü teravih namazları kılınacağını aktaran Okuş, ilahilerin okunacağı teravihte vatandaşların huzur içerisinde namazlarını kılacaklarını belirtti.

Bu yıl Selimiye Camii başta olmak üzere Eski Cami ve Üç Şerefeli Cami'de Enderun usulü teravih namazları kılınacağını aktaran Okuş, ilahilerin okunacağı teravihte vatandaşların huzur içerisinde namazlarını kılacaklarını belirtti.

"Ramazanda fakirleri, masumları unutmamak akla gelir"

Okuş, Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılki temasının "Ramazan ve İnfak" olduğunu hatırlatarak, şunları anlattı:

"Ramazan ayı infak ayı, yardımlaşma ayı ve en başta Kur'an ayı. Bu ay verilecek fitreler, zekatlar, sadakalar Allah katında daha çok değer kazanacak. Bu manada yardımlaşma ve dayanışmanın en üst düzeyde yapılmasını bekliyoruz. Ramazanda fakirleri, masumları unutmamak akla gelir. Tutulan oruçlar bize bu manada yaşayan insanları hatırlatma anlamında çok önemli."

Edirne'ye ziyaretçi akını

Edirne, her ramazan ayında Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Kenti ziyaret eden binlerce yerli turist, Mimar Sinan'ın "Ustalık eserim" dediği Selimiye Camii ile tarihi mekanları ziyaretlerinin ardından, iftarını meşhur tava ciğeri ile yapıyor.

Ramazan ayında yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen Selimiye Camii'nde Kadir Gecesi günlük ziyaretçi sayısı en üst seviyelere ulaşıyor.

Kaynak: AA