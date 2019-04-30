Düzce Redifler köyünde kulübede yaşayan 80 yaşındaki Durkadın Çetin ve 70 yaşındaki İsmail Arslan kardeşler için Türk Kızılayı Düzce Şubesi konteyner ev kurdu.

Elektriği olmayan derme çatma kulübeden çıkan kardeşler, Kızılay tarafından tahsis edilen konteyner eve yerleştirildi. Getirilen konteyneri gören Durkadın Çetin, gözyaşlarını tutamadı.

Türk Kızılayı Batı Karadeniz Bölge Afet Yönetim Merkezi yetkilisi Nilüfer Öztürk, Kızılay'ın sadece afet döneminde değil, insanlığın olduğu her yerde bulunduğunu söyledi.

Durkadın Çetin'in mutluluğunun gözünden okunduğunu anlatan Öztürk, şöyle konuştu:

"Teyzenin ihtiyaç sahibi olduğunu, bize Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma Vakfı bildirdi. Ondan sonra gerekli yasal işlemleri başlattık. Genel Müdürlüğümüzün desteğiyle bugün konteyner evi ihtiyaç sahibi teyzemize teslim edeceğiz. O da güzel bir şekilde hayatını geçirecek, güzel bir yaşam sürecek."

Kaynak: AA



