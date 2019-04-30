Hatay'ın Antakya ilçesindeki bir ortaokulun öğrencileri, ürettikleri ekmek, tereyağı, zeytinyağı gibi ürünleri, okul bahçesinde kurdukları "organik pazar"da satışa sunuyor.

Ekinci Atatürk Ortaokulu 6. sınıf öğrencileri, sosyal bilgiler dersinin "Üretim, Tüketim ve Dağıtım" ünitesini işlerken, öğretmenlerinin önderliğinde "Bir Projem Var" etkinliğine imza attı.

Etkinlik kapsamında öğrencilerden bazıları evlerinin bahçelerine kümes kurarak yumurta üretmeye, kimisi ailelerine ait ahırlarda süt sağmaya, kimisi de ekmek, zeytinyağı ve tereyağı yapmaya başladı.

Yaklaşık 6 aylık süreçte ürettikleri doğal ürünleri okul bahçesine kurdukları "organik pazar"da öğretmenlerine ve velilere satan öğrenciler, elde ettikleri gelirle de okul harçlıklarını çıkarıyor.

Öğretmen Tuncer Baran, dersleri 40 dakikada anlatmak yerine bu tür uygulamalar gerçekleştirerek, öğrenmeyi daha eğlenceli hale getirdiklerini söyledi.

"Hangi ürünleri üreteceğimizi düşündük ve daha sonra doğal ürünlere talep olduğunu gördük, bu anlamda çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Öğrencilerimiz markasından üretimine, reklamından pazarlamasına kadar birebir kendi ürünlerini yapmaya başladı. Geldiğimiz noktada güzel bir proje ortaya çıktı."

Amaçlarının aynı zamanda ülke ve şehir ekonomisine katkı sağlamak olduğunu vurgulayan Baran, öğrenci ve velilerin projeye büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Öğrenciler girişimci oldu

Öğrencilerden Zeynep Cengiz de, köy yumurtalarını 1 liradan, Güney Amerika cinsi tavuklardan elde ettikleri yeşil yumurtaları ise 2 liradan satışa sunduklarını anlattı.

Sabah anneleriyle inek sağdıklarını, elde ettikleri sütleri mayalayarak yoğurt haline getirdiklerini dile getiren öğrenciler, dersleri eğlenerek öğrendiklerini ve para kazandıklarını ifade etti.

Kaynak: AA