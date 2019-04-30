Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yaşayarak Öğrenme Macera Parkı, 7-14 yaş arası 30 çocuğun katılımıyla düzenlenen "Benim Bahçem" isimli projeye ev sahipliği yaptı.

İlk gün toprakla tanışan minik öğrenciler, uzman eğitimciler eşliğinde kürek sallama, kazma tutma, çapa yapma ve gübre atma gibi bahçe işlerini öğrendi.

Keyifli anlar yaşayan minik çiftçiler, oluşturdukları hobi bahçesinde kendi sebze ve meyvelerini yetiştirecek.

"Bahçede yetişen ürünleri evlerine götürecekler"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Davut Yüce, bahçelerde yetişen ürünleri çocukların evlerine götüreceğini söyledi.

"Eğer isterlerse burada kendi arkadaşlarıyla da paylaşacaklar. Burada çok farklı sebzeler yetiştireceğiz. Hemen yan tarafta bir de meyve bahçesi kurduk. Çocuklar bu meyve bahçesinin zamanla bakımlarını da yapacak."

Minik çiftçi Şule Akkaya da, "Bahçedeki yabani otları temizledik, sonra bahçemize gübreleme yapacağız. Kendi sebzemizi kendimiz yetiştireceğiz" dedi.

Kaynak: AA