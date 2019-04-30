Edirne'de henüz 1 aylık olan minik taylar, sevimlilikleriyle yüzleri güldürüyor.

Osmanlı döneminde sarayın has bahçesi olarak kullanılan, bugün ise Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı tarihi Sarayiçi mevkisinde at biniciliği yaptıran Remzi Bentaş'ın pony shetland cinsi atı, 25 gün önce 2 tay dünyaya getirdi.

Bir süre ahırda annelerinin beslediği taylar, daha sonra diğer atlarla tarihi alana getirildi.

Sarayiçi'ne gidenlerin dikkatini çeken taylara, özellikle çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Kaynak: AA