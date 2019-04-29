Yerli ve yabancı turistlerin gezi rotalarında yer alan ve kuraklık nedeniyle suları çekilen Arapapıştı Kanyonu'nda, su seviyesinin yükselmesiyle tekne turları yeniden başladı.

Aydın'a giden yerli ve yabancı turistler, Kemer Barajı'nda düzenlenen tekne turlarıyla kanyonu gezme fırsatı buldu.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, herkesi kanyonu görmeye davet etti. Tur operatörlerinin kanyona düzenledikleri tur sayısını artırdıklarını anlatan Çerçioğlu, şunları söyledi.

"Kanyonu daha bilinir hale getirmek için yaptığımız çalışmalar, meyvelerini vermeye başladı. Özellikle alternatif rota arayışındaki yabancı turistlere hitap eden Arapapıştı Kanyonu'na bu yıl da on binlerce ziyaretçi bekliyoruz. Artan turist sayısının bölgedeki ticari hayatı da canlandırdığına şahit oluyoruz. Yeni turizm rotalarıyla ilgili çalışmalarımız devam edecek."

Kaynak: AA