Erzurum'un Uzundere ilçesindeki Tortum Şelalesi, Erzurum-Artvin kara yolunun 110'uncu kilometresinde yer alıyor.

Şelale, 2016'da Uluslararası Sakin Kentler Birliğince Türkiye'nin 11'inci sakin kenti seçilen Uzundere ilçesi sınırlarında bulunuyor. 21 metrelik genişliği ve 48 metre yükseklikten dökülmesiyle dikkat çekiyor.

18. yüzyılda yaşanan heyelan sonucu oluşan ve Türkiye'nin en büyük şelalesi olma özelliğini taşıyan Tortum Şelalesi, ilkbaharla birlikte binlerce turiste ev sahipliği yapıyor.

Kar yağışının 6 ay sürdüğü Erzurum'da, havaların ısınmasıyla eriyen kar sularının daha coşkuyla akmasını sağladığı Tortum Şelalesi, canlanan doğayla muhteşem görünüme ziyaretçiler hayran kalıyor.

Şelale, yılın her mevsiminde manzarasıyla ziyaretçilerini etkiliyor.

Kaynak: AA