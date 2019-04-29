Çankırı'nın Mimar Sinan Mahallesi'ndeki tarihi Sultan Süleyman Camii, mimarisi, vitrayları ve işlemeleriyle dikkat çekiyor.

Yapımı, 1558 yılında tamamlanan caminin duvarları ve minaresi kesme taş, kubbe üstleri kurşunla kaplı.

Kare planlı olan cami üzerinde ortada bir büyük tam kubbe ve bu kubbenin dört tarafında birer yarım kubbe bulunuyor. Bu kubbeler dört aşamalı kemerlere oturuyor. Mimberi taştan yapılan caminin kapı söveleri mermer, içleri ise oluklu konsol halinde çıkarılmış.

Vitraylar ve üzerindeki talik yazı stiliyle yazılan hatlar öne çıkıyor. Caminin kitabesinde sülüs hat ile yazılan dörtlükte ise caminin Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle yaptırıldığı bilgisi yer alıyor.

Mimar Sinan'ın izlerini taşıyan tarihi cami en son 1992 ve 2015 yıllarında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından aslına sadık kalınarak restore edildi.

Kaynak: AA