Milli Eğitim Bakanlığının başlattığı "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerle Buluşuyor Projesi" kapsamında Şanlıurfa'daki mesleki ve teknik anadolu liselerindeki öğrenciler, ihtiyaç sahibi aileler ile yaşlıları evlerinde ziyaret ediyor.

Evlerde inceleme yaparak ihtiyaç listesi çıkaran öğrenciler, buna göre tamirat, boya, badana, elektrik işlerini yapıyor. Öğrenciler, atölyelerde ürettikleri kapı, elbise ve mutfak dolabı, ayakkabılık gibi ürünleri de evlere kendi elleriyle yerleştiriyor.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Şekeroğlu, proje sayesinde öğrencilerin dezavantajlı bölgelerdeki ailelerle bir araya geldiğini söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelerin tespitinde mülki idareler ve muhtarlardan yardım aldıklarını belirten Şekeroğlu, "Evlerin A'dan Z'ye her türlü ihtiyaçlarını okullarımızın imkanları dahilinde gideriyoruz. Mesleğe yönelik 81 eğitim kurumumuzun tamamı dolaylı veya doğrudan bu işin içinde yer alıyor" dedi.

"Ailelerimizin çok güzel tepkisi oluyor"

Hilvan Ahi Evran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ahmet Karaoğlu da projenin, öğrencilerin sosyal sorumluluk alması amacıyla hayata geçirildiğini anlattı.

Karaoğlu, "Ailelerimizin çok güzel tepkisi oluyor öğrencilerimize karşı, çok seviniyorlar. Bizler de böyle bir sevince ortak olduğumuz için mutlu oluyoruz" dedi.

Hediyelerini özenle hazırlıyorlar

Lisenin mobilya bölümü öğrencilerinden İsmail Çeşmen ise, ihtiyaç sahibi aileler için çalışırken çok mutlu olduklarını ifade etti.

Hediye ettikleri dolapları özenle hazırladıklarını vurgulayan Çeşmen, şöyle konuştu:

"Dolapları hazırladıktan sonra getirip evlere montesini yapıyoruz. Bu sırada ailelerin bize söylediği 'Allah razı olsun' cümlesi bizim için her şeye karşılık geliyor, bizi çok mutlu ediyor. Bu çalışmadan bütün arkadaşlarımız da memnun."

"Hayal etmediğim kadar güzel yapmışlar"

Proje kapsamında destek sağlanan Rahime Karaca da, öğrencilere minnettar olduğunu dile getirdi.

"Sağ olsun öğrenciler, mutfak ve elbise dolabı, kapı gibi ihtiyaçlarımızı kendi elleriyle yaparak getirdi, yerlerine de monte etti. Dolapları çok beğendim, hayal etmediğim kadar güzel yapmışlar. Hepsinin ellerine sağlık. İnşaat halindeki evime katkı sundular. Gerçekten beni çok mutlu ettiler. Herkesten Allah razı olsun."

Kaynak: AA