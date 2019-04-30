Van'ın Gevaş ilçesinde ve Anadolu'nun dağlık bölgelerinde ilkbaharda yetişen "ağlayan gelin çiçeği"nin mevsimi geldi

Halk arasında ''ağlayan gelin'' adı verilen ters laleler, kırmızı ve sarı renkteki çiçekleriyle kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Ters laleler, doğal güzellikleri ile yörenin tanıtımında önemli yer tutuyor. Birçok inanış ve kültürde efsanelere konu oluyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, ters lalelerin bölgeye özgü endemik bir tür olduğunu söyledi.

Van'ın yanı sıra Muş ve Hakkari'de de yoğun olarak yetişen ters lalelerin doğa turizmi açısından önemli olduğunu belirten Aktuğ, şunları anlattı:

"Gevaş ilçemizdeki köylerde ilkbaharda ters laleleri görmek mümkün. Bölgemizdeki tarihi ve turistik mekanları görmeye gelen yerli ve yabancı misafirlerimiz ters lalelere de ilgi duyuyor. Tarihte birçok medeniyetin de sembol olarak kullandığı ters laleler gerçekten doğa turizmine değer katıyor. Bölgemize gelen insanların ters laleleri de görmelerini istiyoruz. Buradaki güzellikleri görmeden ayrılmak eksik kalır."

Kaynak: AA